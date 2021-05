Diritti TV, in assemblea di Lega è scontro su Sky





Come riporta CalcioeFinanza.it, i club sono riuniti nell’Assemblea di Lega Serie A dalle 15:00 di oggi. Si è discusso in particolar modo sulla proposta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv (tre partite ogni giornata in co-esclusiva con Dazn). Le società sembravano aver trovato l’accordo per accettare la proposta della pay-tv di Comcast di 87,5 milioni di euro in media a stagione solo nel caso in cui Sky facesse un passo indietro nei due contenziosi aperte con la Lega (la sesta raga dei diritti tv 2019/20 e l’assegnazione dei diritti a Dazn 2021/24). La pay-tv però per ora non avrebbe confermato la volontà di fare passi indietro sui temi legali. Dei club hanno provato inoltre a spingere per votare comunque sulla proposta di Sky, altre invece hanno sottolineato l’impossibilità di assegnare diritti ad una società che ha contenziosi aperti con la Lega. Verso le 19:00 le società hanno deciso di interrompere l’assemblea che dovrebbe ripartire in questi minuti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: