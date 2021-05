Dopo la Salernitana, anche la Lazio potrebbe arrivare nella città di Santa Rita





Prima la Salernitana, poi la Lazio? I campani hanno festeggiato la promozione in B, arrivata dopo 23 anni, nella città della Santa dei casi impossibili. Il patron Lotito infatti, ha portato i suoi a Cascia per festeggiare il traguardo. La tappa in Umbria non è stata affatto un caso: la squadra di Salerno infatti, dopo essere stata nel territorio umbro in estate per il ritiro pre-campionato, aveva fatto un voto alla patrona della città. A promozione ottenuta, il presidente ed il club non potevano quindi non onorare la promessa. Arrivati a Cascia, Lotito ed il suo staff, sono stati accolti alla grande dalla cittadina che ha chiesto loro di tornare. I tifosi hanno inoltre chiesto al presidente di portare la Lazio in Umbria: chiaramente gli accordi del ritiro estivo sono da anni con la cittadina di Auronzo di Cadore, ma il patron non ha escluso un possibile passaggio della sua prima squadra biancoceleste a Cascia, magari proprio prima della partenza per le Tre Cime di Lavaredo. Nulla di concreto al momento, ma i biancocelesti sono attesi in Umbria, anche solo qualche giorno per un’amichevole estiva.

