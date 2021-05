ESCLUSIVA | Cucchi: “Lo scudetto del 2000 imprevedibile e difficilissimo. Il derby è impronosticabile. Inzaghi? Mi auguro rinnovi”





Dopo i tre punti arrivati in extremis contro il Parma, il derby della capitale è ormai alle porte. Nell’appuntamento di domani sera alle 20:45 sul prato dello Stadio Olimpico si affronteranno Roma e Lazio, nella stracittadina valevole per la 37° giornata del campionato di Serie A Tim. Per presentare la gara, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, è intervenuto Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo e voce storica per più di trent’anni di Tutto il calcio minuto per minuto.

Dopo la vittoria contro il Parma arrivata a tempo scaduto, che Lazio si aspetta e che derby si aspetta?

“Mi aspetto un derby combattuto come sono del resto tutti i derby, perché le squadre di Roma sappiamo perfettamente quanto siano legate a questo derby ma soprattutto sappiamo anche quanto siano legati al derby i tifosi di Roma e Lazio. Le due squadre ci arrivano in modo diverso, credo che la Lazio abbia una minima speranza, ma davvero minima, di poter ancora cercare una qualificazione in Champions League. La Roma ha meno obiettivi e sta già guardando al futuro, ma mi pare anche di capire che la squadra voglia comunque rispondere bene sul campo come ha fatto ultimamente. Credo che il derby sia impronosticabile come tutti i derby anche se la Lazio ci arriva con qualche punto in più della Roma, ma sono personalmente convinto che sia impronosticabile: tutto può succedere”.

Ad Atalanta e Milan mancano tre punti per conquistare il piazzamento in Champions League, chi resterà fuori da questa corsa secondo lei?

“È difficile, debbo dire per altro che è molto bella questa classifica, è molto bello questo testa a testa. Erano anni che la Serie A non proponeva un finale così emozionante, così appassionante in cui può succedere veramente di tutto. È difficile perché sono raccolte in una manciata di punti, quindi tutto dipenderà direttamente dalle prossime due gare, nel caso della Lazio addirittura tre. Ho l’impressione che Napoli, Milan e Atalanta abbiamo qualcosa in più. Naturalmente il pronostico, come tutti i pronostici, è fatto per essere smentito dal campo, per fortuna il calcio è ancora uno sport imprevedibile. Sarà il campo poi a decidere se la mia intuizione sia corretta o meno, ma ho l’impressione che queste tre abbiano più chance. La Juventus non è fuori del tutto, lo sappiamo bene, ma credo che la gara contro l’Inter sia molto difficile e per i bianconeri riuscire a far punti sarà difficile, ho questa impressione”.

È ormai nota la sua fede laziale, quale ricordo della squadra biancoceleste conserva particolarmente?

“Essendo di un’altra generazione, sono diventato tifoso della Lazio quando non aveva vinto ancora nulla. Ricordo soprattutto la grande passione per questa squadra legata ai suoi colori, legata alle imprese di calciatori che non si ricordano neanche più. Se io snocciolassi una formazione come questa: Cei, Zanetti, Dotti, Governato, Pagni, Gasperi, in quanti la ricordano? Probabilmente nessuno. Era una Lazio che faceva su e giù fra la Serie A e la Serie B. Fu invaso il terreno di gioco per una promozione in Serie A. Sono andato in giro per i campi italiani da tifoso con torpedoni sgangherati che ci portavano in posti difficili, dove l’aggressività dei tifosi ospiti era molto evidente, molto forte. Io ricordo questa Lazio, una Lazio che mi appassionava, anche e perché forse non era una squadra vincente. Per fortuna poi ho avuto la gioia di vivere momenti molto diversi e naturalmente uno in particolare, il più alto: il primo scudetto. Ero in curva nord, quel 12 maggio del 1974 quando la squadra di Chinaglia, di Maestrelli, di Re Cecconi e di Garlaschelli ci regalò un sogno, che avevamo sognato ma che sembrava davvero impossibile che si potesse realizzare”.

Oggi è il 14 maggio, giorno in cui la Lazio ha vinto il suo secondo scudetto che lei ha annunciato in diretta con l’iconica frase: “Sono le 18 e 4 minuti…”. Che emozione ha provato quel giorno e che scudetto è stato?

“Ricordo la frase di Enrico Ameri del 12 maggio del ’74, perché come dicevo ero allo stadio in curva nord ma avevo la radiolina incollata alle orecchie. Ricordo quel ‘Sono le 17:45 del 12 maggio, la Lazio è campione d’Italia’. In quel momento sognavo di fare questo mestiere e certamente non sapevo se ci sarei riuscito o meno e in quel momento mi attraversò un pensiero, di poter gridare un giorno ‘Campioni d’Italia’ come Ameri. È successo quel 14 maggio del 2000 in modo assolutamente imprevedibile. Io ero a Perugia, la Lazio aveva già finito di giocare ed è successo quel che è successo. Un ritardo di un’ora che mi ha consentito di raccontare tutto il secondo tempo della partita. Ho saputo poi la sera che chi era allo stadio sentiva attraverso gli altoparlanti dell’Olimpico la mia radiocronaca. È stato uno scudetto incredibilmente bello, davvero, di una squadra entusiasmante e ricca di campioni. È stato uno scudetto difficilissimo, che la Lazio avrebbe meritato secondo me anche nell’anno precedente. Forse addirittura quella del ‘99 era una Lazio più forte di quella che poi vinse lo scudetto del 2000, era davvero un grande laboratorio di campioni. Di campioni incredibilmente forti, a tal punto che ricordo con precisione che proprio nel ‘99 la Lazio vinse la finale di Supercoppa Europea contro il forte Manchester United, già allora allenato da Ferguson. Ho raccontato anche quella partita e ricordo le parole di Ferguson che disse: ‘Questa Lazio è davvero forte’. Ecco, io credo che quella squadra di Eriksson sia stata davvero la squadra più forte nella storia della Lazio”.

Immobile dopo la partita contro il Parma ha dichiarato che bisogna crescere mentalmente per fare uno step in avanti. Cosa manca invece secondo lei per fare il famoso salto di qualità? Parlando di futuro, crede che Inzaghi rimarrà?

“Credo che il salto di qualità la Lazio l’abbia fatto. Voglio essere chiaro su questo, la Lazio negli ultimi anni è stata sempre nei primi posti della classifica. È stata la squadra che nell’era del dominio bianconero ha vinto più di tutte le altre esclusa la Juventus. Dopo la Juventus è stata la Lazio a vincere di più tra coppe Italia e supercoppe, naturalmente quello che era possibile vincere in un’epoca nella quale la Juventus ha veramente fatto man bassa di scudetti. Quindi diciamo che il salto di qualità c’è stato. La conquista della qualificazione In Champions League della stagione scorsa dopo vent’anni è stato secondo me un traguardo molto importante. Cosa significa salto di qualità? Una Lazio che possa competere per lo scudetto? Naturalmente è legittima l’aspirazione dei tifosi biancocelesti ma dobbiamo essere anche molto realisti: è difficile. È molto difficile perché naturalmente oggi per poter competere contro i grandi club occorre avere anche grandi risorse finanziarie e sappiamo naturalmente che avere grandi risorse finanziarie non è nel destino della Lazio. Anzi, consentimi di aprire una piccola parentesi e di fare comunque i complimenti alla gestione del presidente Lotito, spesso criticato per tante cose, ma che è stato capace di tenere sotto controllo i bilanci e di consentire alla Lazio di essere comunque tra le prime per tanti anni, cosa davvero complicata nel mondo del calcio di oggi. Tra l’altro Lotito è riuscito a portare in Serie A anche la Salernitana ed è riuscito a far promuovere anche la squadra femminile della Lazio, quindi davvero traguardi sportivi importanti e sempre con un occhio alla gestione. È chiaro poi che la Lazio ha bisogno di adeguare il proprio organico, è evidente. È evidente la differenza dei titolari e quelli che subentrano dalla panchina. C’è una differenza tecnica evidente e sotto gli occhi di tutti, e naturalmente il problema sarà riuscire a conciliare le risorse economiche con la capacità di fare scouting per trovare giocatori che siano non onerosi dal punto di vista economico ma forti. E soprattutto c’è un’evidente necessità di abbassare l’età media. Il dato anagrafico è molto elevato per la Lazio. Io credo che proprio su questi temi probabilmente Inzaghi si starà interrogando. Io mi auguro fortemente che Simone possa rinnovare il contratto con la Lazio ma probabilmente lo stesso ragionamento che stiamo facendo adesso lo starà facendo anche Simone Inzaghi con il suo presidente. Capire cioè quali sono le prospettive. Vorrei però che si comprendesse che quello che ha costruito la Lazio in questi anni è stato straordinario“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: