ESCLUSIVA | L’ex Roma Sebastiano Nela: “Sarà un derby carico, c’è sempre stata grande appartenenza. Champions? La Lazio deve provarci”





Domani sera andrà in scena Roma-Lazio, una partita che in molte situazioni ha raddrizzato una stagione o che, solo per la gloria, ha stabilito dei primati cittadini molto cari ai tifosi di entrambe le fazioni romane. Una partita che molto spesso chi non la vive appieno e non ne conosce la quotidianità non può capire che peso abbia a livello culturale e di orgoglio capitolino. In una stagione calcistica martoriata dal covid sotto vari aspetti, tra cui quello più pesante dell’assenza degli spettatori, è stato difficile parlare della classica settimana pre-derby, anche perché quest’ultimo si gioca dopo un turno infrasettimanale, o di una partita che ha la stessa validità senza il tifo sugli spalti, lo abbiamo visto anche all’andata. In occasione del derby di domani sera è intervenuto l’ex difensore della Roma Sebastiano Nela, 11 anni in giallorosso e vincitore dello scudetto dell’83, oltre che di tre Coppe Italia, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Che derby ti aspetti e come arrivano le due squadre?

Credo che entrambi arrivino bene a questo derby. La Lazio perché è ancora in corsa per la Champions e ci deve provare fino alla fine, e la Roma perché deve chiudere la stagione in una buona maniera, se possibile dando una gioia ai suoi tifosi. Mi aspetto un derby carico, giocato… una partita vera insomma, un derby vero.

Parlando della Lazio, pensi che la sconfitta a Firenze l’ha tolta dalla corsa Champions o una vittoria con la Roma potrebbe mantenere viva la speranza?

La speranza si, ma davanti ha il Napoli che sta attraversando un grande momento e l’Atalanta la conosciamo tutti. Da anni continua a vincere e con il minimo sforzo. Il Milan invece si è ripreso alla grande nel momento in cui tutti pensavamo che fosse la squadra più stanca. Non è facile, ma finché la matematica non ti condanna devi continuare e cercare di vincere le ultime partite, aspettando anche i risultati degli altri, dato che dipende anche dalle altre.

Come ti spieghi il calo della Roma in campionato negli ultimi due mesi?

Non lo so. Forse il reale valore della squadra è questo. C’è stato un momento della stagione in cui si è trovata terza in classifica e qualcuno puntava anche a qualcosa di più. Ma credo che alla fine di tutto la squadra è quella. Vale per tutte le squadre, alla fine hai quello che ti meriti a meno che non sia stata una stagione sfortunatissima. Poi si è messo di mezzo anche il cammino europeo dove si è perso di vista il campionato per conquistare un eventuale finale, ed ecco lì che si sono persi dei punti.

E l’arrivo di Mourinho come lo giudichi?

Lo giudico positivo. Mourinho lo conosciamo tutti. Positivo perché i giocatori faranno un’annata intera sotto i riflettori, e questo aumenta la concentrazione. Poi lui è intelligente, un ottimo gestore, se sei una squadra da quinto posto, al quarto ti ci porta. E’ uno che riesce a tirare fuori tutto dai suoi giocatori. Secondo me sono solo vantaggi. Vantaggi che possono derivare anche dal mercato. Non dimentichiamo i suoi amici ed il suo procuratore, Mendes, uno dei più importanti nel calcio mondiale. Magari qualche aiuto arriva da lì, anche nella scelta di qualche giocatore, che potrebbero essere convinti dal procuratore stesso. O nella trattativa, cioè se un giocatore costa un tot, si potrebbe riuscire ad avere una distillazione sul pagamento. Infine Mourinho ha portato un grande entusiasmo, che era necessario per questa città e per i tifosi. Ora si pensa al mercato ed ai giocatori, poi vedremo che squadra verrà messa in piedi. Però questo entusiasmo è già un fatto positivo.

Come vivevi tu il derby quando eri in campo?

La vivevo male. Io, come molti altri compagni, avevamo un grande senso di appartenenza. Erano derby belli che, se si guardavano le facce nostre o dei ragazzi della Lazio, era una partita che si sentiva in maniera particolare, un senso di appartenenza straordinario. Mi dispiace che ne sono stati giocati molti brutti, ma in quegli anni c’erano forti contestazioni da entrambe le parti, chi perdeva subiva queste contestazioni e spesso ci siamo trovati a disputare derby non bellissimi, perché eri frenato da questo nervosismo. Poi ho avuto la fortuna di giocare con molti romani, come Giannini, Bruno Conti o Stefano Desideri che sentivano particolarmente questa gara e spesso la sera mi svegliavano per andare a giocare a carte anche oltre l’orario consentito, per via di questa tensione. Poi tra i ricordi più belli c’è lo stadio, con gli sfottò etc, tutto ciò che fa parte di un derby, anche quando la classifica non c’entrava nulla, c’erano dei derby particolari. Poi alcuni belli o brutti, dipende anche dalla partita e da come si mette. Però ricordi molto belli.

Volevo chiederti del derby del ritorno in A della Lazio, quello in cui hai segnato anche tu. La storia parla di un Olimpico in festa per un derby che mancava da tre anni. Quanto era importante per voi quella cornice in quei contesti?

I tifosi sono sempre stati importanti, poi l’euforia di quando vinci c’era. Io con quel gol ho campato di rendita per anni, e ne ho fatto solo uno nei derby in carriera. Ma sono emozioni straordinarie ed i ricordi sono quelli che sono, si vive bene se tutto va bene, oggi è un po’ diversa la musica, sia con i tifosi che con alcune situazioni legate a quel contesto, con i tifosi che fanno più attenzione a ciò che combinano.

Quindi pensi che l’assenza dei tifosi in questo momento storico pesi molto?

E’ terribile, i ragazzi quest’anno hanno sopportato una cosa pesantissima. Faccio fatica a pensare di disputare un campionato senza pubblico, sono stati molto bravi, tra covid ed assenza di pubblico. Però c’è anche da pensare che senza pubblico non si può giocare. Va bene l’emergenza sanitaria, ma il bello del calcio sono i tifosi. Speriamo quanto prima che si possano riempire di nuovo questi stadi.

Si dice che da primo giugno potranno riaprire ad una percentuale di pubblico…

Si ma sia, con degli stadi così grandi cosa ci fai con 10/15 mila persona. Però è un inizio. Poi senza pubblico non mi piace che dalle panchine si sente tutto. E secondo me gli arbitri sono anche più condizionati. Magari con il pubblico l’arbitro non sente le panchine, ma in questo contesto le panchine, quando l’arbitro fischia qualcosa contro, è un casino, un disastro. Ma in un anno come questo tutto è concesso.

Una previsione su chi andrà in Champions?

Per qualità di gioco l’Atalanta se la merita la Champions, così come il Napoli che sta andando veramente forte. Anche il Milan si è ripreso, ma c’è la Juve. Insomma, nessuno deve inciampare, poiché Juve e anche Lazio, che deve recuperare una partita, potrebbero approfittarne. E’ chiaro che la Lazio deve sfruttare bene questa occasione e vincere con il Toro. Ovviamente è complicato, ma nel calcio può essere tutto.

