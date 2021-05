ESCLUSIVA | Prof. Cascone, il medico che ha operato Milinkovic: ”L’ortopedico della Lazio deciderà se farlo giocare. Le mascherine sono sicure”





In esclusiva ai microfoni di LazioPress.it è intervenuto il Prof. Piero Cascone, Primario maxillofacciale al Policlinico Umberto I di Roma, che ha recentemente operato Milikovic-Savic. Il giocatore biancoceleste, nella partita contro la Fiorentina, aveva rimediato una frattura delle ossa nasali. In vista della gara di domani, il derby contro la Roma, abbiamo chiesto un approfondimento al Prof. Cascone sull’attuale situazione del giocatore e sulle probabilità di vederlo in campo nella stracittadina.

A quale tipo di intervento è stato sottoposto Milinkovic-Savic?

”È stata una riduzione di frattura delle ossa nasali. La cosa particolare sono le mascherine fatte su modelli tridimensionali: in pratica, quando un giocatore si rompe, si fa una tac per controllare il punto che si è rotto e come si è rotto. La tac di ultima generazione fa vedere, non solamente le rotture ossee come avviene nelle radiografie, ma anche tutte le strutture ossee dei tessuti molli (viso, naso, occhi…). Sulla base di questo si costruisce un modello informatizzato e tridimensionale, che poi permette di costruire qualsiasi cosa venga in mente al grafico, riportandola con una stampante 3D. In questo caso, noi abbiamo stampato il modello stereolitografico, quindi in pratica il giocatore avrà la sua testa con la mascherina da poter appoggiare da un lato, come se fosse stata modellata da un grande scultore. In effetti, è solo la sua testa riprodotta in modello 3D e stampata con le stampanti tridimensionali. Si tratta di un’applicazione delle nuove tecnologie alla vita di tutti i giorni”.

Quante sono le probabilità che domani possa essere in campo?

”Non dipende da me, ma dall’ortopedico della Lazio che deciderà se mandarlo o meno in campo”.

Con la mascherina Milinkovic potrebbe star tranquillo in partita? Ad esempio, se prendesse la palla di testa?

”Qualche anno fa, abbiamo mandato a giocare in Champions League Cribari. Se le organizzazioni internazionali danno il placet per poter utilizzare le maschere, vuol dire che queste sono sicure e non possono provocare danno agli avversari né ai giocatori”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: