FORMELLO – Il mascherato Milinkovic si riprende la Lazio. Tornano Reina e Marusic, sulla sinistra tocca a Lulic





Vigilia del Derby. Ci sta poco altro da dire su quanto sia importante questa partita per la Lazio che ancora insegue il sogno Champions League. Inzaghi ritrova in campo il mascherato Milinkovic, il serbo giocherà con una protezione dopo l’operazione per la frattura del setto nasale. A disposizione anche Lucas Leiva dopo aver scontato il turno di squalifica contro il Parma. Per l’ex Liverpool uno spavento verso la fine della seduta quando è stato toccato duro da un intervento di Fares sulla tibia sinistra, il mediano è rimasto a terra per qualche minuto prima di rientrare negli spogliatoi. Una botta dolorosa ma che non mette in pericolo una sua presenza domani sera all’Olimpico. Il tecnico avrà quindi tutto il centrocampo titolare in vista della Roma con Milinkovic e Luis Alberto, ancora diffidato, ai lati di Lucas Leiva. Fascia destra affidata al solito Manuel Lazzari mentre sulla corsia mancina toccherà a Senad Lulic per quello che sarà, probabilmente, la sua ultima stracittadina. Davanti si riprende una maglia da titolare El Tucu Correa al fianco del risolutore Ciro Immobile. In difesa tutto ruota intorno a Luiz Felipe. Il brasiliano è tornato dall’infortunio da una settimana dimostrando di avere una buona tenuta atletica ma potrebbe comunque partire dalla panchina. In questo caso viene confermata la retroguardia dell’ultimo mese con il trio Marusic-Acerbi-Radu a protezione di Pepe Reina che si riprende la porta dopo il turno di riposo. Se invece Inzaghi decidesse di inserire subito Luiz Felipe, potrebbe avanzare sulla fascia sinistra Adam Marusic scalzando Senad Lulic. Un dubbio che il Mister avrà fino alla sgambata di domani mattina quando prenderà la decisione finale.

