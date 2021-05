GdS | Lulic insegue un altro acuto. Correa-Milinkovic incognite Lazio





L’eroe del 26 maggio ai saluti, come Parolo e Strakosha. L’argentino e il serbo sono corteggiatissimi: la permanenza non è certa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il derby di domani potrebbe essere l’ultima stracittadina per 4-5 giocatori della Lazio. Tra questi Lulic, emblema del 26 maggio, il cui contratto è in scadenza; già lo scorso anno aveva pensato di tornare in Svizzera dalla famiglia. Tuttavia, non è detto che il club biancoceleste non prolunghi il suo contratto al prossimo anno. Discorso simile per Parolo, che resterebbe solo ”se non fosse un peso”, come disse in alcune dichiarazioni passate. Scenario diverso per Strakosha, il cui contratto non è in scadenza, ma dopo molte stagioni da titolare quella di quest’anno non gli è stata proprio gradita: chiederà a fine stagione di essere venduto per giocare altrove dal primo minuto. Invece, Correa e Milinkovic, gli elementi chiave della Lazio, potrebbero lasciare la squadra solo se dovesse arrivare un’offerta importante.

