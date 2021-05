Il 14 maggio del 2000 la Lazio vince il suo secondo scudetto





Esattamente 21 anni fa, nell’anno del suo centenario, la Lazio diventa campione d’Italia per la seconda volta. Una giornata memorabile per tutti i tifosi biancocelesti, che festeggiano lo scudetto all’ultima giornata, con un sorpasso all’ultimo sulla Juventus, sconfitta a Perugia. L’allenatore di allora, Goran Eriksson, guidava una squadra piena di talento. Il 14 maggio del 2000, la Lazio (a soli due punti dalla Juventus) si trovava all’Olimpico: ospitava la Reggina. E proprio in quella partita, grazie alle reti di Inzaghi, Veron e Simeone, la prima squadra della Capitale si aggiudica il tanto agognato titolo.

