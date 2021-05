La Repubblica | Sergej, il derby è in maschera. Col Toro si gioca





Milinkovic si è già allenato con la protezione che gli consentirà di essere in campo domani. Tre gare in 9 giorni.

Come riportato da La Repubblica, il finale di campionato richiederà un grande impegno alla squadra di Inzaghi: domani il derby, martedì il Toro, domenica 23 l’ultima giornata contro il Sassuolo. 9 giorni per giocarsi le ultime speranze di agganciare il posto Champions. Contro la Roma andrà in campo la Lazio migliore. Compreso Milinkovic, che ieri mattina a Formello si è allenato con la mascherina speciale a proteggere il naso operato domenica. Contro i giallorossi, il Sergente ha segnato due gol (andata e ritorno della semifinale di Coppa Italia, era il 2017) e confezionato tre assist. Il suo obiettivo è realizzare la prima rete nel derby in campionato, ma soprattutto aiutare la Lazio a replicare il successo dell’andata. Due i ballottaggi per Inzaghi: uno in porta, tra Reina (favorito) e Strakosha; l’altro tra Lulic (favorito) e Luiz Felipe.

