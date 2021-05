Lazio Women, Di Giammarino: “Un’emozione unica aver conquistato la Serie A. Morace? Abbiamo svoltato, lei è il massimo”





Virginia Di Giammarino, centrocampista della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di LazioStyleChannel per parlare della promozione in Serie A. Ecco le sue parole: “Sto molto bene, sono felice per la promozione conquistata, è stata un’emozione indescrivibile. Non avrei potuto chiedere di meglio. Dopo l’anno scorso, abbiamo iniziato la stagione con una voglia feroce di vincere. Una serie di pareggi ha complicato la corsa, poi con l’arrivo di coach Morace abbiamo svoltato. All’inizio abbiamo faticato, ma è normale: una volta trovata la quadra, siamo diventate inarrestabili, cambiandoci anche a livello mentale. Lavorare con un’icona come lei è il massimo”.

