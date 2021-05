Nuovo decreto riaperture: tutte le date per piscine, ristoranti e matrimoni





Come riportato dal corriere.it, da sabato sono previste nuove aperture; tutta l’Italia tornerà gialla, ad esclusione della Valle d’Aosta, che dovrebbe rimanere arancione per un’altra settimana. Si tratta della ‘ripartenza graduale’, voluta da Draghi che lunedì riunirà la cabina di regia per programmare alcune date già previste dal decreto in vigore dal 26 aprile.

15 maggio: Riaprono le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari. Eliminata la quarantena di 5 giorni per chi proviene dai Paesi dell’UE, tenuti, comunque, a effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti all’imbarco e ripeterlo al momento di arrivare in Italia.

17 maggio: A Palazzo Chigi si riesaminano le date delle prossime aperture di centri commerciali, piscine al chiuso, consumazione al bancone del bar, cena nei ristoranti al chiuso, i banchetti dei matrimoni e i parti tematici. Il coprifuoco sembra spostato alle 23.

Tra 18 e 21 maggio: In uno di questi giorni si riunirà il Consiglio dei ministri e il nuovo calendario sarà messo a punto per entrare in vigore nella settimana successiva, dopo aver esaminato il monitoraggio del 21 maggio che tiene conto degli effetti delle riaperture cominciate il 26 aprile.

24 maggio: Nuovo coprifuoco in vigore dalle 23 alle 5.

1 giugno: Riaprono le palestre e i ristoranti al chiuso dalle 5 alle 18 con consumo al tavolo.

15 giugno: Potrebbero essere concessi i banchetti per i matrimoni, tuttavia il protocollo attende di essere approvato dal Comitato tecnico scientifico. Le regole prevedono l’obbligo per gli invitati di presentarsi con la certificazione verde che dimostra di aver avuto il Covid ed essere guariti, oppure di essersi vaccinati con la doppia dose, oppure di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48ore precedenti. Sempre in questa data potrebbe entrare in vigore il pass verde europeo che consente ai cittadini dell’Unione – ma anche a quelli del G7 – di viaggiare liberamente.

1 luglio: Ripartono le fiere e i convegni. È fissata la riapertura dei parchi tematici, che però hanno chiesto un’anticipazione e non è escluso riescano ad ottenerla.

31 luglio: Scade il decreto in vigore dal 26 aprile. Non ci sono date fissate per la riapertura delle discoteche e delle sale da gioco.

