L’ex calciatore biancoceleste Massimo Piscedda, intervenuto ai microfoni di TMW News, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al derby tra Roma e Lazio che si giocherà domani sera alle 20:45 sul prato dell’Olimpico. Queste le sue parole:

“Il derby conta tanto per tutte e due le squadre. La Lazio spera ancora nel quarto posto e la Roma, in un’annata disagevole vuole fare uno sgambetto ai biancocelesti. Voto alla stagione della Lazio? Se la squadra di Simone Inzaghi riuscisse ad arrivare quarta gli darei 7,5/8, altrimenti 6,5. Rispetto all’anno scorso la Lazio ha perso punti quando non doveva, ad esempio contro l’Udinese in casa, dei pareggi da evitare, ma la corsa Champions League quest’anno è stata molto più agguerrita. Rinnovo Inzaghi? Vediamo ma io sono dell’idea che dopo 4/5 anni serve cambiare. Se c’è possibilità di cambiare senza scontentare nessuno ben venga”.

