Rivoluzione per il calcio in Olanda, c’è l’ok per le squadre miste dalla prossima stagione





C’è una grande svolta per quanto riguarda il calcio olandese e la possibilità di vedere le squadre miste. Nell’arco di questa stagione è stato condotto un “esperimento”, con una giocatrice di 19 anni aggregata ad un club maschile. Esperimento che ha dato esiti positivi e che, dunque, ha convinto al Federazione Calcistica Olandese a prendere questa decisione storia: via alle squadre miste. Si parla sempre di un contesto amatoriale, ma con ampie possibilità di vedere queste squadre nella coppa di lega olandese e, dunque, affrontare anche le big olandesi. Fino ad oggi, per le donne era possibile giocare con gli uomini fino alle giovanili, salvo poi essere integrate alla sezione femminile o con la possibilità di rimanere nella sezione giovani, senza poter seguire i giocatori che andavano in prima squadra.

