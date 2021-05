Serie A, assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio





Come riporta CalcioeFinanza.it, La Lega Serie A ha appena assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky. Sedici club hanno votato a favore dell’offerta della pay-tv di Comcast. Lazio e Napoli si sono astenute, Crotone e Parma invece, essendo già retrocesse, non hanno votato. Sky trasmetterà così tre partite ogni weekend in co-esclusiva con Dazn. Si tratta della gara del sabato sera, del lunch match di domenica e una partita, sempre di domenica, delle 15:00.

Come spiegato dalla Lega Serie A attraverso una nota però, la condizione di Sky è che “rinunci – con formale atto scritto da far pervenire alla Lega e da depositare telematicamente in giudizio entro il termine ultimo delle ore 24 di oggi 14 maggio 2021 decorso il quale l’efficacia dell’accettazione verrà definitivamente meno – al ricorso ex 669-bis e 700 c.p.c. notificato in data 23 aprile 2021 e promosso dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 7238/2021), nonché alle azioni di merito fondate sui medesimi motivi dedotti nel ricorso”. Una condizione su cui Sky, secondo CalcioeFinanza.it, avrebbe dato garanzie, alla Lega.

