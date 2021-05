Serie A, i club chiederanno il taglio di due mesi di stipendio ai giocatori





Come riportato da Tuttosport.com, l’assemblea di Lega Serie A ha votato all’unanimità la proposta avanzata dall’Inter che verrà presentata lunedì 17 maggio al Consiglio Federale. I club di Serie A chiederanno alla FIGC di allentare le scadenze del 31 maggio e del 30 giugno, valide per l’iscrizione al prossimo campionato in merito alle quattro mensilità della stagione 2020/21. L’ipotesi è quella di spostare le scadenze al 31 dicembre con una dilazione semestrale dei controlli sul rispetto delle scadenze. Inoltre si metteranno al tavolo con l’AIC anche per chiedere il taglio netto di due mensilità di stipendio dei calciatori.

