Il derby del sabato sera, la gara in cui si gioca il tutto e per tutto. Da una parte la Lazio che vuole vincere il secondo derby stagionale, fare tre punti e provare ad entrare in Champions. Dall’altra una Roma che ha vissuto una stagione non proprio felice, fuori dalla corsa Champions e da quella per l’Europa League, eliminata dal Manchester United con un pessimo risulato, ma rinvigorita dalla notizia Mourinho. La squadra di Inzaghi è chiamata alla vittoria, la vuole la società, il tecnico e i tifosi. Di solito i favoriti sono sempre gli svantaggiati, ma come capire il favorito? Intanto ecco le ultime di casa Roma.

LA ROMA – Giallorossi che non hanno mantenuto le aspettative di inizio stagione. Partiti forte, ma poi piano piano scesi sempre più in basso in classifica. Big match che hanno costretto la squadra di Fonseca a rinunciare ad un piazzamento Champions tentando un’altra via. L’Europa League sembrava la chiave, con i giallorossi in semifinale che però si fanno fermare dalla solita batosta targata Manchester United. In campionato arrivano al derby con un tris ricevuto dall’Inter già campione. Fonseca vuole la vittoria per chiudere l’ultima all’Olimpico con un bel ricordo prima di cedere il posto al connazionale Mourinho.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

LA STELLA – Attualmente è il giocatore più in forma dei giallorossi. Lorenzo Pellegrini è tra le poche note positive della stagione della Roma, 7 gol all’attivo e 6 assist. Ha siglato una doppietta nella penultima gara di campionato contro il Crotone, in gol anche a Machester in Europa League. Si giocherà il centrocampo con lo spagnolo Luis Alberto, quest’ultimo anche amante dei gol (9).

IL PRECEDENTE – Il precedente derby Roma-Lazio con sempre Fonseca e Inzaghi in panchina ha visto siglare un pareggio per 1-1. Tra i due allenatori infatti lo scorso anno sono stati siglati due pareggi, mentre in questa stagione ha dominato il mister biancoceleste per 3-0. Questa è l’occasione per Fonseca di pareggiare i conti e lasciare Roma con una parità negli scontri, oppure soccombere.

