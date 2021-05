SOCIAL | Alessandro Calori ricorda lo storico 14 maggio del 2000 | FOTO





Oggi, 14 maggio, è una data storica per la Lazio: esattamente 21 anni fa, i biancocelesti conquistavano il loro secondo Scudetto. La Lazio, dopo aver vinto in casa contro la Reggina nell’ultima giornata, era in attesa del risultato di Perugia-Juventus, con i bianconeri in lotta con i biancocelesti per il titolo. Interrotta per il diluvio che si è abbattuto su Perugia, il match è ripreso più tardi, con i padroni di casa che sono riusciti a battere la Juventus, dando il via così alla festa allo Stadio Olimpico di Roma. A siglare quell’1-0 sui bianconeri fu Alessandro Calori, entrato ormai di diritto nei cuori anche dei tifosi della Lazio. Proprio Calori, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato la foto in cui realizza la rete contro i bianconeri, accompagnata dalla didascalia che recita: “Quel 14 maggio…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Calori (@a.calori)

