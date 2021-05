SOCIAL | Immobile e Jessica invitati agli Stati Generali della Natalità, presente anche Lotito – FOTO





Papa Francesco e il Premier Mario Draghi hanno deciso di aprire in presenza la prima edizione degli Stati Generali della Natalità. L’evento, iniziato in mattinata, si sta svolgendo all’interno del Foyer dell’Auditorium della Conciliazione a Roma e si può seguire anche in diretta streaming sul sito internet ufficiale. Durante il meeting interverranno tanti personaggi illustri che affronteranno aspetti diversi dello stesso tema. Tra questi l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, accompagnato dalla moglie Jessica, voluti fortemente dallo stesso Papa Francesco. Di casa Lazio presente anche il patron Claudio Lotito.

