SOCIAL| Pancaro ricorda la vittoria dello scudetto – FOTO





Il 14 maggio è una delle giornate più importante nella storia della Lazio, una di quelle che i tifosi non dimenticheranno mai. Uno scudetto a lungo sognato e che ha rischiato di volare via nelle ultime giornate come successo l’anno precedente. Uno dei protagonisti di quella squadra era Giuseppe Pancaro, terzino titolare di quella squadra, presenza fissa entrata nel cuore dei tifosi laziali. Non poteva mancare, in una giornata come questa, un suo ricordo via social, arrivato tramite il proprio profilo Instagram. L’ex difensore ha infatti ricordato quella squadra sia sulle storie che repostando il video pubblicato questa mattina dalla Lazio sulla vittoria di quello scudetto.

