15 maggio 2019, Atalanta-Lazio 0-2: i biancocelesti festeggiano la settima Coppa Italia





Era il 15 maggio 2019 quando la Lazio, battendo l’Atalanta, alzò al cielo la settimana Coppa Italia della sua storia. Alle ore 20.45 la sfida dell’Olimpico arbitrata da Banti ha regalato gol solo nella ripresa: la prima rete è di Milinkovic al minuto 82, poi si unisce Correa allo scadere (90). Prima il Sergente di testa, a seguire il Tucu di prepotenza. Provvidenziali anche i cambi del tecnico: il serbo in campo al posto di Luis Alberto, Radu per Bastos e Caicedo per Immobile. Anche se ad oggi è difficile stabilire se si ricordi meglio la gara in sé o la polemica di Gasperini per il fallo di mano di Bastos (che ancora viene fuori in ogni conferenza dell’allenatore), è stato l’ennesimo trofeo messo in bacheca dalla banda Inzaghi. Ed anche una delle ultime gioie alle quali i sostenitori laziali hanno potuto assistere dal vivo.

