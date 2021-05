37° SERIE A | LIVE ROMA-LAZIO 1-0 (43′ Mkhitaryan)





37° #SerieA | ⚽ #RomaLazio| 🗓️ 15/05/2021 | ⌚ 20:45 | 🏟 Stadio Olimpico | 📍 #Roma | 📺 #Dazn | ⚖️ #Pairetto| 🌥️ 18°

63′- Ancora Roma in avanti: Dzeko riceve dal vertice destro dell’area di rigore e prova a incrociare, ma sbaglia la misura del tiro.

58′ – Doppio cambio nella Lazio: fuori Muriqi e Lulic dentro Andreas Pereira e Luiz Felipe.

57′ – Buona chance per la Roma: Cristante stoppa di petto in area e calcia al volo con il pallone che si spegne di poco sopra la traversa.

51′- Calcio di punizione per la Roma dai 35 metri: Pellegrini prova a calciare in porta ma spedisce alto.

47′ –Santon appena entrato viene ammonito per un fallo su Lazzari.

46′ – RIPARTITI! Secondo cambio nella Roma: Santon prende il posto di Bruno Peres.

45’+1- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! LAZIO SOTTO ALL’INTERVALLO.

45′- Un minuto di recupero.

43′- ROMA IN VANTAGGIO. Dzeko se ne va sulla sinistra e mette in mezzo per Mkhitaryan che al volo batte Reina.

39′ – Ci prova Milinkovic da fuori, Fuzato blocca a terra.

37′ – Primo cambio nella Roma: Ibanez lascia il campo per un infortunio muscolare e viene sostituto da Kumbulla.

35′ – Occasione immensa per Milinkovic imbeccato da Luis Alberto! Il serbo stoppa e prova il pallonetto sciupando malamente.

31′- Muriqi batte Fuzato a tu per tu, ma parte in fuorigioco e l’arbitro annulla il tutto.

30′- Dzeko riceve dalla sinistra e prova a schiacciare di testa in porta, ma il pallone termina sul fondo.

27′- Occasione immensa per la Lazio!!!! Milinkovic ruba il pallone a Ibanez e apparecchia per Luis Alberto che scarica in porta ma trova la prodezza di Fuzato!

23′- Giallo per Acerbi che entra in ritardo su Dzeko sulla trequarti biancoceleste.

19′ – Lazzari semina il panico sulla destra e mette al centro. Luis Alberto prova a calciare a botta sicura, ma viene chiuso da un difensore giallorosso.

15′ – Primo giallo della partita: Bruno Peres ferma una ripartenza della Lazio e viene ammonito.

7′- Primo tentativo della Lazio: Lazzari mette al centro della destra, Lulic di testa impatta male mandando sul fondo.

1′- PARTITI!

