CONFERENZA INZAGHI: “A fine stagione mi conforterò con Lotito e Tare per capire se abbiamo gli stessi obbiettivi”





Al termine della sfida tra Roma e Lazio, conclusasi con il risultato di 2-0, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Durante il suo intervento, ha analizzato la sconfitta maturata questa sera e la gara disputata dai propri giocatori nell’arco dei novanta minuti.

Queste le sue parole

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, in cui abbiamo avuto due occasioni clamorose con Luis Alberto e Milinkovic. Dopo il gol subito non siamo stati bravi nel reagire, idem nel secondo tempo. Siamo stati molto imprecisi nella ripresa, subendo due gol evitabili. Il sogno Champions League è sfumato nel girone d’andata. Le defezioni dovute agli infortuni ed al Covid, ci hanno fatto perdere diversi punti. Il girone di ritorno invece, è stato svolto nel migliore dei modi, dispiace per non aver terminato dove volevamo. Futuro? Parlerò con il Presidente e con Tare, cercando di capire se gli obbiettivi per questa squadra siano i medesimi. Non ho dubbi in merito, ma ora ci concentriamo sulle due ultime sfide poi ci confronteremo. Mi prendo la buona stagione svolta, ma rimane comunque il rammarico perché in varie occasioni avremmo potuto fare di più.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: