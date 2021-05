ESCLUSIVA | Filippo Bisciglia: “Il derby è l’obiettivo della città di Roma, va giocato al massimo. Inzaghi? Per me è la Lazio, me lo tengo tutta la vita”





Finalmente è arrivato il giorno che tutta la città di Roma attende con ansia: oggi c’è il derby, c’è Roma-Lazio. Non ci sono obiettivi che tengono, la stracittadina è una gara a parte che va giocata e vinta al di là di tutto. Dando uno sguardo al campionato, i biancocelesti di Simone Inzaghi arrivano con l’Europa League in tasca, certi di arrivare sopra proprio ai giallorossi a fine stagione, e con ancora qualche speranza di conquistare un posto per la prossima Champions League, anche se non è così facile. La Roma di Paulo Fonseca invece, arrivato alla fine della sua esperienza in giallorosso, è in lotta con il Sassuolo per il settimo posto, che vorrebbe dire Conference League, la nuova competizione europea per club che avrà inizio dalla prossima stagione. In vista del derby di questa sera, in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, la redazione di LazioPress.it ha intervista, in esclusiva, Filippo Bisciglia, noto conduttore televisivo di fede biancoceleste. La Lazio del passato, quella attuale e quella che verrà, in attesa della stracittadina di questa sera che, per la Capitale, vale tanto.

Ieri, 14 maggio, era l’anniversario del secondo Scudetto della Lazio: che ricordo hai di quello storico 14 maggio del 2000?

“Ti racconto come ho vissuto quella giornata: ovviamente stavo vedendo la Lazio, però c’era un mio amico laziale che era arrivato dalla Spagna una settimana prima. Purtroppo il suo volo di ritorno lo aveva di pomeriggio, finite le partite. Solo che, la Juventus non aveva terminato la partita, ed io stavo accompagnando il mio amico all’aeroporto. Sulla Roma-Fiumicino segna il Perugia: non puoi immaginare quello che abbiamo fatto in quella macchina (ride, ndr).

Ho un ricordo meraviglioso, di una squadra ed un gruppo fantastico. Non avevo paura di sfidare nessuno. Scendevamo in campo e, anche se prendevamo un gol, ero convinto che poi dopo ne avremmo fatti tre, e succedeva questo. Avevamo due squadre stellari, una in campo ed una in panchina. Ricordo tutto come se fosse ieri e non è stato bello solo quel momento, ma sono state belle anche tutte le partite di quegli anni. Speriamo che possano tornare questi tempi, ma è difficile con le squadre di oggi”.

La sconfitta contro la Fiorentina ha complicato ancora di più, se non definitivamente, la rincorsa Champions della Lazio. Quanto ci credi ancora alla qualificazione dei biancocelesti?

“La partita contro la Fiorentina mi ha ucciso. Questa gara ha fatto capire il percorso della Lazio quest’anno, cioè quando deve spingere sull’acceleratore, per un obiettivo che era lì a due passi, dovevamo vincere per forza ma purtroppo l’abbiamo sbagliata. Se avessimo vinto contro i viola e, ipotizzando la vittoria con il Torino, oggi eravamo a pari punti con il Napoli. Crederci ancora? Devono perdere punti il Napoli con la Fiorentina e la Juventus con l’Inter, ma poi tu devi vincere anche la partita con il Torino, perché stiamo dando per scontato quei tre punti, ma non lo sappiamo ancora se siano sicuri. Finché matematicamente possiamo farcela, allora uno ci spera, ma la vedo dura”.

Lazio matematicamente in Europa e sopra la Roma, i giallorossi in lotta per la Conference League. Stasera c’è il derby: che partita ti aspetti?

“Il derby, o giochi per la Champions, o giochi per lo Scudetto, è sempre il derby, un obiettivo che può essere aggiunto all’obiettivo Champions o Scudetto, ma è una partita a sé. È l’obiettivo della città di Roma, poi puoi essere anche primo in classifica o ultimo. Va giocato al massimo come sempre. Mi dispiace non vedere tanti romani in campo: il derby con De Rossi e Totti da una parte, ed un Nesta dall’altra, aveva un sapore diverso. Era anche bello vedere giocatori che non riuscivano a giocare bene per l’emozione del derby, perché vuol dire che hai il cuore, stai sentendo la partita e questo per me vale tutto”.

Manca sempre meno al fischio d’inizio: il tifoso Filippo, come vive l’attesa della stracittadina?

“Io ci sto pensando già da tutta la settimana, non vedo l’ora che inizi questa partita. Il derby mi fa sempre emozionare, mi fa sedere sul divano sempre mezz’ora prima a differenza delle altre partite”.

Escludendo quello del 26 maggio, entrato di diritto nella storia, qual è il derby a cui sei più legato?

“Ricordarli tutti è difficile, però l’ultimo non è che mi sia tanto dispiaciuto. Quel 3-0 secco, dove i commenti prima della partita dicevano che la Roma doveva dimostrare di essere una grandissima squadra, vincerlo così in maniera netta me lo fa ricordare in particolare. Ne ricordo, purtroppo, anche tanti in negativo, vissuti allo stadio da ragazzo. Però voglio ricordare l’ultimo vinto, che sia di buon auspicio per stasera”.

Indipendentemente da quale competizione europea disputerà la Lazio nella prossima stagione, che mercato di aspetti dalla società biancoceleste?

“Sappiamo com’è il nostro rapporto con il calciomercato. Mi aspetto che, questa volta, si possano acquistare due difensori forti con la “D” maiuscola, perché ci servono come il pane, e spero che non venga ceduto nessuno. Anche in attacco terrei tutti e aggiungerei un altro attaccante forte, perché abbiamo visto che quando Ciro viene un po’ a mancare, abbiamo si Correa e Caicedo, ma non ti fanno sempre novanta minuti. Non voglio parlare dell’acquisto di un nuovo allenatore, perché Simone ci ha dato tantissimo, è uno che fa gruppo, spogliatoio. Ho sentito tanti nomi, ma sinceramente mi tengo Inzaghi tutta la vita. Simone per me è la Lazio”.

Temi la cessione di un “big” in caso di non qualificazione in Champions League? Se dovessi scegliere chi sacrificheresti?

“No non ce la faccio, vorrei che non andasse via nessuno (ride, ndr). Se vuoi diventare una squadra forte e fare quel salto di qualità, come dicevamo prima per la squadra del 2000, devi avere due squadre. Come si fa a mandare via Luis Alberto o Milinkovic. Anche Correa io lo farei giocare sempre, ci sono tanto affezionato. Ultimamente quando gioca dall’inizio, sta portando i risultati. Bisogna aggiungere e non levare. Devi creare un gruppo forte”.

