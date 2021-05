GdS | Tra Inzaghi e la Lazio è l’ora dei dubbi: oggi all’Olimpico il bivio decisivo





Oggi la Lazio affronterà in trasferta la Roma in una stracittadina che inciderà poco sulle classifiche delle due squadre ma che va sempre onorata nel migliore dei modi. Il derby arriva alla penultima giornata di campionato ed entrambi i club, a questo punto del campionato, iniziano a pensare alla prossima stagione. In casa Lazio il dubbio principale resta legato al rinnovo contrattuale di mister Inzaghi: come riporta La Gazzetta dello Sport, la gara di oggi potrebbe sparigliare le carte. Un derby giocato bene potrebbe indurre le parti ad avvicinarsi e porre fine alla vicenda-rinnovo. I margini per continuare insieme ci sono e restano, anche il confronto tra il patron e mister Inzaghi ancora non è avvenuto e potrebbe accadere di tutto.

