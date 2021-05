Iachini: “Dopo la vittoria con la Lazio potevo essere riconfermato, ma è giusto che la Fiorentina faccia il suo percorso”





Nella conferenza stampa di presentazione della partita con il Napoli, che la Fiorentina affronterà domani alle 12:30, il tecnico dei Viola, Beppe Iachini, ha chiuso nuovamente la porta a un possibile futuro ancora sulla panchina dei toscani: “Dopo la Lazio il presidente mi ha parlato, facendomi intuire che c’erano possibilità di essere confermato, ma io ho detto che era giusto fare ognuno il proprio percorso. Mancanza di motivazioni da parte mia? No, penso solo che sia giusto che la Fiorentina faccia il suo percorso. Sento la Fiorentina come la mia seconda casa, al pari di quando giocavo con l’Ascoli. E’ una sensazione viscerale, troppo forte, troppo importante. Ci sono annate come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi tempi che sono davvero assurde, e aver portato a casa certi risultati mi fa riflettere: voglio che Beppe sia sempre Beppe per i fiorentini e Firenze“.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

