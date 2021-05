Il Messaggero | La Lazio è appesa all’ultimo sogno





Vincere per continuare a sperare, questo è l’imperativo in casa Lazio. Come sottolinea Il Messaggero, centrare la Champions a questo punto sembra un miraggio, ma battere la Roma significherebbe comunque rimanere con il brivido si potercela fare, fino all’ultima giornata. Non resta quindi che il derby per migliorare una stagione che, seppur buona in Europa, ad oggi vede poche chances di riconferma in Champions. In attesa di vedere come andranno le cose tra Inzaghi e Lotito (appuntamento per il rinnovo o meno del contratto fissato al termine del campionato), la Lazio quindi si prepara agli ultimi impegni stagionali: oggi il derby, martedì il recupero con il Torino e poi l’ultima sfida in casa del Sassuolo, senza la possibilità di concede niente nelle ultime uscite.

