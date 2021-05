Il Messaggero | Luis Alberto cerca l’ennesima magia: la doppia cifra





E’ sicuramente uno dei giocatori che stasera avrà i fari puntati su di sé: Luis Alberto, dopo le “magie” fatte del derby di andata, oggi spera di ripetersi. Come riporta Il Messaggero c’è un obiettivo da raggiungere: arrivare in doppia cifra nella stracittadina, come gli è successo solo una volta da quando nel 2016 è approdato in Italia. Aveva provato a raggiungere i 10 gol con il Parma, ma la traversa non gliel’ha permesso. Adesso il traguardo è riuscirci nel derby della Capitale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: