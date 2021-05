La Repubblica | Derby senza pretese: la sfida dei fantasisti tra Luis Alberto e Miki





Il derby è una partita maledettamen te tesa, la paura di perdere soffoca la voglia di vincere. Per sbloccarla e portarla dalla propria parte, serve un colpo di fantasia. E quello che chiede Fonseca a Mkhitaryan, quel lo che si aspetta Simone Inzaghi da Luis Alberto. Sono loro, l’armeno e lo spagnolo, gli uomini con i piedi più raffinati, classe diversa e tecnica speciale, doti necessarie per decide re la sfida più attesa dai romani. Sta volta nell’aria non si avverte la solita elettricità della vigilia, raramente ravvicinamento alla stracittadina è stato cosi soft. Oggi però i tifosi della Lazio si raduneranno dalle 15 a Pon te Milvio per spingere la squadra. che deve vincere a tutti i costi per sperare di agguantare la Champions (possibile solo se le rivali per deranno punti); quelli della Roma pretendono un guizzo dopo una sta gione fallimentare, quindi la tensio ne al fischio d’inizio si sentirà, ecco me. Nel derby il divertimento è una parola che si svuota di senso, tanto più che neanche si può vivere la par tita allo stadio, ma quei due – Mkhi taryan e Luis Alberto – hanno i nu meri per regalare vibrazioni perfino a chi soffre davanti alla tv. O a chi medita sfottò in caso di successo. Per l’armeno-Il gol e Il assist sta gionali, uomo fondamentale nel meccanismi offensivi della Roma – rischia di essere l’ultima sfida con la Lazio. L’arrivo di Mourinho non sem bra in grado di far cambiare idea al trequartista, che con lo Special One ha avuto un rapporto burrascoso ai tempi di Manchester. In scadenza contrattuale, Mkhitaryan ha la pos sibilità entro fine mese di svincolarsi a parametro zero, invalidando il rinnovo automatico per un altro an no. Aspetta offerte importanti-atti vissimo il suo agente Raiola – e nel frattempo cerca di capire le ambizio ni dei Friedkin per il futuro. E il gio catore più influente per noi, quello che ci é mancato di più quando era infortunato, ha spiegato Fonseca. È più o meno quello che pensa Inza ghi di Luis Alberto: lo considera tal mente indispensabile, che lo ha schierato (a Crotone) anche quando Lotito lo avrebbe voluto punire con l’esclusione, dopo le dichiarazioni polemiche contro la società per la questione stipendi. A maggior ragione stasera, con Mi linkovic condizionato dalla masche ra che protegge il naso operato do menica, il tecnico punta sul fantasi sta spagnolo, ancora alla ricerca del primo assist in campionato. Perché il Toque ha pensato soprattutto al gol: ne ha segnati 9, due dei quali al la Roma, nel derby d’andata. Fini 3-0, la Lazio approfitto della tattica sbagliata di Fonseca, che giura di aver capito la lezione: Stavolta vo gliamo e dobbiamo essere più equili brati, sappiamo che la Lazio è peri colosa in contropiede. Insomma an nuncia che la Roma rinuncerà a quel pressing alto che allora si rivelò un boomerang: il suo 4-1-4-1 sarà at tento a non offrire spazi a Lazzari (fe ce impazzire Ibanez), Correa, Immo bile e appunto Luis Alberto. Dall’altra parte, Inzaghi presente rà il solito 3-5-2, con Leiva playma ker e Acerbi su Dzeko. Al tecnico non basta il primato cittadino già matematico per il secondo anno consecutivo, vuole vincere il suo quinto derby (finora 4 successi, 4 ko e 3 pari). Imbattuto nelle ultime 4 stracittadine, tra 10 giorni incontre rà Lotito per discutere del rinnovo: Mourinho? Sarà un valore aggiun to per la Roma», dice. E ha intenzio ne di presentarsi al confronto, la prossima stagione, con una rosa più forte, lo chiederà alla società: con un rivale cosi, sul mercato vietato sbagliare. A proposito di rivali: stase ra lo saranno anche i due azzurri Im mobile e Pellegrini, ma fuori dal campo è un’altra cosa. «Siamo mol to amici, andiamo in vacanza insie me», racconta Ciro. Una specie di miracolo, in una città che si ostina a vivere questa sfida come una guerra. La Repubblica\ Giulio Cardone e FrancescaFerrazza

