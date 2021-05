MOVIOLA | Serata tranquilla per Pairetto: inevitabile l’espulsione di Acerbi





Un derby della Capitale con poche motivazioni per entrambe le squadre, con una Lazio che non scende in campo. Partita senza troppe emozioni ed anche gli animi dei calciatori sono piuttosto tranquilli. Per questo, per l’arbitro Luca Pairetto, quindi, gestire questa gara è stato un gioco da ragazzi. Nessun fallo clamoroso, con i cartellini gialli estratti al momento giusto. Soprattutto i due nei confronti di Francesco Acerbi, con l’inevitabile espulsione, sono corretti. Partita sufficiente per il direttore di gara, che non ha avuto bisogno dell’intervento del VAR. Anche il gol annullato a Vedat Muriqi era stato correttamente segnalato dal guardalinee, con il VAR che ha dovuto solo confermare la decisione.

