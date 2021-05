PAGELLE – Acerbi perde il duello con Dzeko, i big tradiscono tutti per qualità e atteggiamento





Reina 5,5 – Prende due gol dove non può fare nulla, altrettante occasioni vengono sventate dalla difesa all’ultimo istante. Per il resto tocca una infinità di palloni con i compagni che lo chiamano in causa costantemente non avendo altre idee.

Marusic 5,5 – Complice fra i colpevoli nel primo gol della Roma quando ne copre la profondità ne accorcia su Dzeko. Non riesce ad incidere nemmeno quando viene spostato sulla fascia sinistra.

Dal 73′ Fares 5 – Un tiro di alleggerimento da quaranta metri e solo retropassaggi all’indietro. Non può essere lui l’esterno titolare del futuro.

Acerbi 4 – Dopo un primo tempo monumentale perde il duello con Dzeko che porta al vantaggio giallorosso e inizia il declino della sua partita. Soffre il bosniaco nella ripresa fino alla capitolazione finale quando viene espulso.

Radu 5 – Mkhitaryan sonnecchia per poi apparirgli alle spalle e portare in vantaggio la squadra di Fonseca, l’armeno sbuca all’ultimo ma poteva coprire meglio la traiettoria del pallone.

Dal 73′ Caicedo SV

Lazzari 4,5 – Può essere un fattore avendo per tutta la partita un avversario ammonito ma non punta mai con decisione. Bruno Peres prima e Santon poi non vengono mai messi in difficoltà e questo è un difetto di personalità.

Milinkovic 5,5 – Nel primo tempo è il migliore dei biancoceleste. Fa nascere una grande occasione sradicando il pallone con prepotenza ad Ibanez con lo scarico per Luis Alberto, prova un pallonetto troppo difficile quando poteva tentare il mancino. Da quel momento in poi

Dall’84’ Akpa Akpro SV

Lucas Leiva 5 – Una stagione in costante affanno, anche stasera fa tanta fatica a svolgere il suo solito lavoro. Il suo calo in questa stagione coincide con il calo generale della squadra.

Luis Alberto 5 – Colpisce a colpo sicuro ma trova le manone di Fuzato a respingere in angolo e manda in porta Milinkovic non trova finalizza. Uniche due giocate degne di nota dello spagnolo che poi si infrange sistematicamente su Darboe e Cristante.

Lulic 5 – Sognava una prestazione diversa nel derby. Viene disinnescato da Karsdorp senza troppi affanni, non punge davanti come potrebbe anche perchè la Lazio preferisce affondare sul versante opposto.

Dal 59′ Luiz Felipe 5 – Tanta frenesia, tanta foga ma poi la sostanza non ci sta. Mezzora in cui fa venire i brividi ad ogni intervento, doveva uscire per coprire il tiro di Pedro invece rimane piantato con lo spagnolo che trova l’angolino del 2-0.

Muriqi 5 – Rispetto a molti suoi compagni non gli si può rimproverare la voglia e l’impegno. Poi però arriva il momento di giocare col pallone e cominciano i dolori nonostante il fuorigioco dove viene pescato ogni volta.

Dal 59′ Pereira 6 – Avessero avuto i compagni la voglia che ha lui. Rispetto agli altri ci mette tigna come quando si avventa in scivolata su un contropiede per non perdere l’occasione proprizia.

Immobile 5 –Il primo guizzo della sua partita arriva nella ripresa quando con un tacco volante obbliga Fuzato al miracolo, meglio così che tanto il var lo avrebbe annullato per fuorigioco. Proprio il fuorigioco è lo stato in cui ha trascorso l’intera partita. Doveva essere un leader, stasera è stato uno dei tanti.

All. Inzaghi 4 – Era già una impresa disperata la Champions League, dargli l’addio in un derby affrontato male. Stasera le colpe sono le sue per una squadra con poche idee e ancora meno cattiveria in una partita importante per i tifosi. La Lazio è priva di idee e priva di cattiveria, lui è il responsabile.

