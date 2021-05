Problemi per Correa e Caicedo per il Derby





In vista del Derby di stasera, ci sono problemi da risolvere per Simone Inzaghi: Correa e Caicedo sono infatti in dubbio per la gara di stasera. Per l’argentino c’è un fastidio muscolare accusato in mattinata, mentre per Caicedo si tratta di fascite plantare. Non sono ancora out, ma difficilmente saranno della partita. Al momento, c’è un ballottaggio tra Andreas Pereira e Muriqi, con il brasiliano favorito per affiancare Ciro Immobile.

