Roma-Lazio, Dzeko: “Vittoria che ci dà gioia, abbiamo vinto meritatamente”





Al termine del derby vinto dalla Roma per 2-0 l’attaccante giallorosso Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Ci dà gioia, sapevamo tutti che non era una delle migliori stagioni, ma un derby è sempre un derby. Dopo quello perso, volevamo fare di tutto per concludere al meglio la stagione. Ora manca l’ultima. Non mi piace guardare indietro, questa non la vedevo come scontro diretto come un derby. Siamo stati una squadra vera ed abbiamo vinto meritatamente. Fonseca? Ha detto che sarebbe stata l’ultima partita in casa e ci ha chiesto di vincere per lei. Ma abbiamo vinto anche per i tifosi e per la società. Mourinho? Ha già portato entusiasmo, Roma è una piazza difficile e non potevamo prendere di meglio. Non si pensava al futuro oggi, ma alla partita. Abbiamo corso e sofferto tutti oggi ed avremo almeno una settimana tranquilla.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: