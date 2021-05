Roma-Lazio, Fonseca: “Abbiamo preparato bene la partita in poco tempo, non gli abbiamo fatto fare il loro gioco”





Al termine della partita Roma–Lazio vinta dai giallorossi per 2-0 Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Sono soddisfatto perché abbiamo vinto il derby per i tifosi e coloro che sono stati sempre con la squadra. Possiamo dedicargli questa vittoria. Penso che abbiamo preparato bene a partita in poco tempo, i ragazzi sono stati concentrati per non fargli fare il gioco che loro vogliono e nel secondo tempo siamo riusciti. Modulo? Quello che mi ha fatto cambiare è la partita di Manchester. Abbiamo cambiato e risposto bene. poi abbiamo giocato bene quelle dopo e non vedevo perché cambiare di nuovo. Siamo migliorati anche con l’entrata di Darboe. Giocatore giovane, con passo. E’ stato importante per me vedere la crescita della squadra con Darboe. Un ragazzo che ha coraggio. Più uomini a metà campo rendo la squadra più conformata e questo posizionamento di Darboe dedica più equilibrio alla difesa. Ma ora non c’è tempo di pensare al passato, abbiamo vinto una partita importante anche per i tifosi. Stiamo vedendo quello che Darboe può fare, non è facile trovare un giocatore di questa età con questo coraggio. Mourinho? Non ci siamo sentiti in questi giorni ma sa che sono qui per aiutarlo ed aiutare la Roma, se ha bisogno di qualche consiglio in più. Futuro? Mi piace il calcio italiano ma in questo momento non lo so. La più grande difficoltà di questo campionato è la marcatura a uomo, anche all’estero si pensa a questo tipo di marcatura”.

