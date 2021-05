Roma-Lazio, Immobile e i sigilli nei derby: The King può entrare ancora nella storia biancoceleste





Poche ora separano Lazio e Roma dal secondo derby stagionale, in programma questa sera alle ore 20:45. Le due squadre, sono pronte a darsi battaglia in uno degli incontri più attesi della stagione, alla ricerca di tre punti dal sapore europeo. Mai come oggi infatti, la vittoria nel derby avrà un’importanza fondamentale per la classifica di entrambe le Società, per proseguire l’avanzata verso i rispettivi obbiettivi. L’andamento stagionale di Roma e Lazio non è stato dei più brillanti, per via delle molteplici difficoltà riscontrate nell’arco del campionato. Attualmente, i giallorossi occupano la settima posizione, in lotta con il Sassuolo per un posto in Europa League. I biancocelesti invece, si giocano il tutto per tutto per conquistare un posto in Champions, ancora raggiungibile secondo la matematica.

Il derby non è mai stata una partita su cui fare calcoli, l’importante è vincerlo qualunque sia la posta in palio. Vanno invece presi in considerazione i numeri di un giocatore in casa Lazio, che a suon di gol continua imperterrito a riscrivere la storia della Società. Si tratta di Ciro Immobile, attaccante campano che con la maglia biancoceleste ha battuto ogni record, diventando una vera e propria bandiera di questa squadra. Dopo il periodo di appannamento vissuto durante la seconda parte di stagione, caratterizzato da un’astinenza da gol lunga ben 8 giornate, il bomber di Inzaghi si è ripreso a suon di gol. Con le sue 20 reti in campionato, occupa attualmente la quinta posizione della classifica marcatori, uno score che potrebbe aumentare già nella gara di questa sera. Da quando è alla Lazio, i sigilli di Immobile nei derby di campionato sono 4, meglio di lui solo Tommaso Rocchi con 5 centri e Silvio Piola con 6. Un eventuale firma nel derby di oggi, consentirebbe a al centroavanti di avanzare ancora una volta nelle gerarchie della Società capitolina, regalando una gioia a se stesso e ai propri tifosi.

Si sa, segnare in una partita dal simile spessore, è sempre una forte emozione per qualsiasi calciatore, soprattutto in presenza dei tifosi sugli spalti. Purtroppo, questo sarà il secondo derby con lo stadio vuoto, senza quello spettacolo da sempre offerto sulle tribune che caratterizza ogni scontro tra Roma e Lazio. Gli uomini di Inzaghi, avranno dunque l’occasione di ripetere lo stiacciante risultato dell’andata, terminato con il parziale di 3-0, in cui ha messo il sigillo lo stesso Immobile. La fame di vittoria e la voglia di perseguire un nuovo traguardo, spingerà l’attaccante a cercare nuovamente la via del gol, che gli permetterebbe ancora una volta di mettere la firma su una pagina di storia biancoceleste.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: