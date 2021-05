Roma-Lazio, Inzaghi: “Hanno fatto due gol su due tiri in porta. Rinnovo? Sono ottimista”





Al termine del derby di questa sera vinto dalla Roma per 2-0 l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:”Penso che il primo tempo lo abbiamo fatto nettamente meglio, non siamo stati bravi nelle due occasioni di Luis Alberto e Milinkovic, che sono state clamorose. poi abbiamo preso gol al primo tiro in porta della Roma e c’è rammarico per il secondo tempo, i tabellini parlano chiaro. La Roma ha fatto due tiri in porta e due gol, sono stati chirurgici, meglio di noi all’andata. Non mi era mai successo. Champions? L’avevamo persa a Firenze, il derby è importantissimo e mi dispiace perché la squadra non meritava di andare a riposo suill’1-0. Lì bisognerà analizzare, in primo tempo avevamo speso molto e c’erano state diverse problematiche, ma è stato un primo tempo molto buono. Correa? Stamattina ed oggi ha provato a rendersi disponibile, ma ha avuto un problema al soleo prima del Parma ed abbiamo perso un giocatore importante. Ha provato a recuperare per una frazione di gioco, sia lui che Caicedo. Poi il secondo è riuscito a giocare 20 minuti. Roma? Ce lo aspettavamo. Al primo tempo potevamo avere più pazienza, ma siamo andati davanti alla porta quando abbiamo lavorato bene. Il gol di Muriqi era in fuorigioco per un braccio, credo. Poi con imprecisione nostra, Fuzato super ed una Roma più cinica ci hanno fatto perdere il derby. Milinkovic forse doveva essere più preciso, ma dobbiamo ringraziarlo, ha subito un intervento su una tripla frattura al naso. Ha giocato con un tampone nel naso. Ma con Correa e Milinkovic abbiamo perso due dei migliori giocatori. La partita è andata come è stata analizzata. Hanno segnato su un ripartenza da una palla persa al limite della Roma, gli episodi sono importantissimi. Bravi loro come siamo stati bravi noi all’andata, ai fini della classifica non contava molto ma la stracittadina in sé si. Noi abbiamo sempre il dovere di crescere sapendo di avere contro squadre attrezzate che fanno di tutto per finirci avanti, il prossimo anno faremo l’Europa League, che non è scontata. Quest’anno la Champions. Già la continuità di finire sempre in Europa e di aver battuto squadre come il Borussia. Rinnovo? Sono ottimista anche io per natura. Con il ds ed il presidente avevamo detto che mancava questa settimana, un calendario così lo ha portato il covid. Dobbiamo cercare di finire meglio di come fatto stasera.”

Il tecnico piacentino è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, commentando così la sfida di questa sera:

“Abbiamo avuto occasioni clamorose ed abbiamo trovato davanti un super portiere. Nel primo tempo abbiamo espresso un gioco a buoni livelli, mentre nel secondo siamo calati. Probabilmente abbiamo perso un pò di tranquillità, risentendo della pressione che questa patita può portare. Ci serviva un episodio a favore, avremmo dovuto reagire in maniera diversa ai gol subiti e dispiace per il risultato maturato. Ora andremo ad affrontare due squadre in salute che cercheranno di fare la loro partita, tenteremo di onorare questo finale di stagno e di giocare nel migliore dei modi queste due scontri. La Roma è stata chirurgica, due tiri in porta e due gol che avremmo potuto tranquillamente evitare. Nel primo tempo abbiamo sviluppato gioco creando due occasioni clamorose con Milinkovic e Luis Alberto. dovevamo essere più bravi nel capitalizzare.”

