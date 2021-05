Roma-Lazio, Juan Jesus provoca i biancocelesti. Tare interviene





Come riportato dal corrieredellosport.it, al 31′ del primo tempo, dopo il gol di Muriqi annullato per fuorigioco, il giocatore della Roma, Juan Jesus, ha provocato i calciatori biancocelesti con una serie di gesti. Igli Tare, dunque, ha lasciato il suo posto in tribuna per dirigersi verso la panchina giallorossa per parlare con il brasiliano. Dopo il confronto, quando la situazione è rientrata, il ds biancoceleste è tornato al suo posto, mimando il gesto al presidente Claudio Lotito.

