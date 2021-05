Roma-Lazio, Leiva: “Primo gol subito inaccettabile. Futuro? Vedremo se il mister rimarrà e chi andrà via”





Al termina del derby capitolino tra Roma e Lazio, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Nel suo intervento, ha commentato il risultato maturato nella gara di questa sera all’Olimpico.

Queste le sue parole:

“Sconfitta che brucia, perdere un derby non è mai bello. Abbiamo avuto la partita sotto controllo fino al primo tempo, poi abbiamo concesso un gol estremamente evitabile soprattutto in una partita simile. Nonostante la buona prestazione non siamo stati in grado di affrontare nel migliore dei modi questa gara. Il gol subito nel primo tempo non è accettabile, dobbiamo imparare come giocare nel momento in cui le squadre ci aspettano. Noi siamo molto bravi nelle ripartenze con l’aiuto delle nostre ali, però è importante saper giocare nel migliore dei modi per affrontare sfide del genere. Ora vedremo cosa succederà in futuro, chi rimane e chi non, soprattutto se il nostro mister proseguirà con noi. Bisogna chiudere nel migliore dei modi questa stagione, dispiace per i tifosi per questa sconfitta e speriamo di fare meglio il prossimo anno.Sicuramente abbiamo perso molti punti nell’arco della stagione, ma abbiamo comunque vinto diverse gare nel girone di ritorno. La Champions ci ha levato molte energie, e non ci ha permesso di conquistare punti importanti nel girone di ritorno che oggi ci mancano.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: