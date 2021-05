Roma-Lazio, Mkhitaryan: “Una delle mie stagioni più belle, speravo di vincere qualcosa ma non siamo riusciti”





Al termine della partita vinta dalla Roma contro la Lazio per 2-0 Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Una delle stagioni più belle della mia vita, ringrazio i miei compagni anche. Speravo di vincere qualcosa, ma non ci siamo riusciti, è un peccato. Spero che questa squadra vincerà qualcosa nei prossimi anni. Non so se rimarrò. Speravo di o no, parleremo alla fine della stagione. Sono innamorato di questa città e questo club, però come ho detto ci sono giorni per pensare se rimarrò o no. E’ indifferente per me dove gioco. Volevo ringraziare anche Dzeko per il passaggio nel mio gol, bella vittoria. Mourinho può essere che cambi qualcosa, con lui abbiamo vinto tre trofei. Vediamo se viene qui per vincere, sarebbe bellissimo.”

