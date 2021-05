Roma-Lazio, Tare nel pre partita: “La differenza la farà chi avrà più fame. Rinnovo Inzaghi? Non l’ho mai messo in dubbio”





A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn:

“È difficile preparare una partita in così pochi giorni in maniera diversa dalle altre, abbiamo preso le nostre misure, come avrà fatto anche la Roma e l’abbiamo preparata nel modo giusto. Stasera la differenza la farà chi avrá più fame e voglia di vincere, non è una partita da giocare ma da vincere. L’importante per noi è arrivare sempre nelle top 6, non è facile vista la concorrenza, non è stato un cammino semplice, dovevamo sbagliare di meno per arrivare più in alto ma per noi far parte dell’Europa vuol dire tanto. Futuro di Inzaghi? A fine stagione dobbiamo sederci a tavolo con il presidente, il mister sa cosa ci siamo già detti in passato e noi sappiamo a che punto siamo. Dobbiamo vedere il futuro insieme e a tempo dovuto lo renderemo chiaro a tutto. C’è ottimismo per il suo rinnovo? Io l’ho sempre detto, non l’ho mai messo in dubbio”

