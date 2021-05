SERIE A – Stagione finita per Zlatan Ibrahimovic, addio convocazione per gli Europei





Stagione finita per Zlatan Ibrahimovic e addio convocazione per gli Europei. In una nota infatti il Milan ha lanciato la notizia. Ecco la nota: “L’attaccante svedese è stato visitato a Milanello dal dottor Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane”.

