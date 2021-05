Rinnovo Inzaghi, possibile fumata bianca a breve





In questi giorni continua a tenere banco in casa Lazio la questione del rinnovo di Simone Inzaghi. Come riportato dal direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista sul proprio profilo Twitter, Inzaghi sarebbe vicino al rinnovo in biancoceleste. Ecco le sue parole: “Secondo le mie ultime info Simone Inzaghi firma a breve il nuovo contratto con la Lazio. Dopo la lunga attesa la Lazio lo aspetta con un triennale. Resistono le lusinghe italiane e straniere ma Lotito pensa di aver convinto il tecnico“.

