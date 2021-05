SOCIAL | Paolo Negro di passaggio a Ponte Milvio e uno sguardo ai suoi tifosi prima del derby – FOTO





Le lancette scorrono veloci sull’orologio e si avvicina sempre più il Derby della Capitale. I tifosi si sono radunati a Ponte Milvio e di passaggio in macchina c’era un grande ex biancoceleste e tutt’ora tifoso, Paolo Negro. Come postato da lui su Instagram, la foto del suo sguardo verso i tifosi e le parole: “Sempre nel mio cuore”.

