TuttoSport | Lazio e Champions, con vista su Inzaghi





Un derby che vale doppio, se non triplo per la Lazio. Dal valore intrinseco della stracittadina, all’obiettivo ancora matematicamen te possibile di raggiungere un’insperata Cham pions, passando per la forza contrattuale che po trebbe avere ancora di più Simone Inzaghi in sede di rinnovo. Il piacentino va per la sua strada, sen za problemi. Gli chiedono di Mourinho alla Roma e lui la liquida così: «Sì, il suo palmares parla chiaro, sarà sicuramente un valo re aggiunto per la Roma. Quel che posso dire è che noi dobbiamo focalizzarci sul derby di domani (sta sera, ndr)». Provano a stuzzicarlo chiedendogli se l’arrivo del portoghe se possa fungere da sti molo a lui per rinnovare e alla Lazio per crescere, come chiedeva Immobile del resto. E Inzaghi drib bla alla stessa maniera: <<Il prossimo anno ci si penserà, ora dobbiamo focalizzarci sulla partita di domani. Poi quello che sarà lo vedremo tra dieci giorni». Che poi sono la distanza che separa la sua Lazio dall’obiettivo finale, Europa League o Cham pions fa tutta la differenza del mondo e l’eventualità di non giocarla ha già de stato il primo mal di pan cia, quello di Ciro Immo bile. Il cui appello era vol to a un progetto di cresci ta per il club biancoceleste per arrivare in Champions ogni anno. Qui Inzaghi fa da sponda al bomber e tra le righe nasconde an che altro: «Ciro è un lea der, ha detto parole giu stissime. Sono contento di ‘allenare’ un giocatore come lui in questi cinque anni». E l’italiano, che In zaghi parla benissimo, fa a cazzotti con il futuro: “al lenare” è presente, “cin que anni” sono già il pas sato. Il futuro? Tutto anco ra da scrivere, con Inzaghi a questo punto preso solo dal concludere al meglio la stagione e nel chiedere ai suoi la stessa <<determi nazione e umiltà di questo girone di ritorno»>. <<Sicuramente il derby non sarà come le altre partite – ripe te da laziale – Noi ci arri viamo con qualche diffi coltà ma con il Parma ab biamo dimostrato di cre dere fino alla fine ai nostri obiettivi. Sarà particolare e sentita, chiederò ai miei di avere la stessa umiltà e determinazione che ab biamo avuto in questo ottimo girone di ritorno che ci ha permesso da qui alla fine di giocarci il posto Champions». Martedì c’è quindi il Toro, infine Sas suolo. Poi come aveva det to «ci siederemo e parle remo di obiettivi». TuttoSport\Simone Di Stefano

