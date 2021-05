Acerbi chiede scusa per l’espulsione: “Ho giocato col male quasi tutta la partita, non ho voluto abbandonare la barca. Domani farò la risonanza” | FOTO





Ha provato a dare tutto fino alla fine, o almeno, fino all’espulsione a una manciata dalla fine della partita. Questo il derby di Francesco Acerbi, macchiato da qualche errore di troppo e da uno spirito di abnegazione che questa lo ha tradito facendolo rimanere in campo. Ne è consapevole il centrale laziale che si è voluto scusare via social: “Ho giocato col male quasi tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lottare fino alla fine! Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi e a me stesso. Domani farò la risonanza per essere sicuro che non sia nulla di grave”.

