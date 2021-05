Benevento, Inzaghi: “Aspettiamo Lazio-Torino, abbiamo ancora una speranza. Se la Lazio vince possiamo giocarcela”





Il pareggio di quest’oggi del Benevento contro il Crotone già retrocesso in Serie B, mette in serio pericolo la salvezza della squadra di Filippo Inzaghi. I giallorossi ora, devono sperare che la Lazio di Simone Inzaghi facciano risultato contro il Torino, nel recupero di martedì sera, per poi giocarsela all’ultima giornata proprio contro i granata. Al termine del match di oggi, il mister giallorosso, Filippo Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Non ho visto il gol finale, non è possibile che il portiere loro sia sempre il migliore in campo. Dobbiamo farci un esame di coscienza, eravamo partiti bene. Dovevamo far fallo, fermare l’azione. La partita era finita. Aspettiamo Lazio-Torino, abbiamo ancora una speranza, speriamo di giocarcela all’ultima. È normale che ci sia dispiacere, ma il calcio è questo. Non avevo visto il gol, se non la chiudi rischi che può finire così. Aspettiamo mercoledì, il Crotone non ci ha regalato nulla, come giusto che sia. Se la Lazio vince possiamo giocarcela. Non credo alla fortuna e alla sfortuna, dovevamo essere più cinici. Ora abbiamo ancora questa speranza, speriamo che tutto ciò possa accadere”.

