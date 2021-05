Benevento, Vigorito: “Mi preoccupo dell’atteggiamento della Lazio contro il Torino”





Dopo la partita di oggi pomeriggio tra Benevento e Crotone, pareggiata allo scadere dai calabresi che hanno dato una possibilità in più al Torino, che contro la Lazio potrà avere a favore il doppio risultato per salvarsi, il presidente della squadra campana è intervenuto ai microfoni di Offside per parlare della gara e del ruolo della squadra biancoceleste. Queste le sue parole a riguardo: “Preferisco non pensare alla partita di martedì tra Lazio e Torino. Mi preoccupo dell’atteggiamento dei capitolini, perché il Torino potrebbe trovare le energie per fare la gara della vita. Spero che la Lazio faccia la stessa cosa. Spero che i biancocelesti siano gli stessi che abbiano giocato contro di noi.”

