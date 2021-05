Calciomercato, Lazio interessata a Simy per l’attacco





La sconfitta nel derby pone fine aio sogni Champions della Lazio con la società biancoceleste già al lavoro in vista della prossima stagione. Tante le situazioni da risolvere dalle parti di Formello a partire dal futuro di Simone Inzaghi fino ad arrivare ai prossimi movimenti in uscita e in entrata. Su quest’ultimo fronte, come riporta Gianlucadimarzio.com, la Lazio starebbe pensando di rinforzare il reparto offensivo con l’attaccante del Crotone Simy che in stagione ha realizzato ben q9 reti, record storico per la società calabrese. L’estate si avvicina, il via del calciomercato è dietro l’angolo.

