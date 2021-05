CdS | Acerbi crolla, la difesa si sfalda





Acerbi non aveva mai visto una notte horror. L’occhiataccia lanciata ad Inzaghi al momento dell’uscita dal cambio non ha altre spiegazioni. Non è sembrata un’accusa al tecnico, era dettata dalla frustrazione, dall’avvilimento, era il segno della resa. Acerbi è stato espulso tre volte in carriera, due con la Lazio. Il leone è diventato vulnerabile, e il suo cedimento raffigura il crollo del reparto difensivo. Nelle ultime sette partite la Lazio ha subito 15 gol. Nell ultime otto trasferte i biancocelesti hanno perso 6 volte. Il nervosismo ha tradito anche Marusic, che ha lanciato una bottiglietta dopo la sostituzione. Scintille si erano generate anche in tribuna dopo il gol annullato a Muriqi, quando Juan Jesus si è lasciato andare a un’esultanza ritenuta troppo eccessiva dal d.s. Tare che l’ha redarguito. Presto si parlerà anche di futuro tra società ed allenatore, con la squadra arrivata al traguardo esausta, con molti giocatori acciaccati come Correa, Milinkovic e Caicedo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

