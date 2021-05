CdS | Lazio Women a Vicenza: conquistata la A, è corsa al primato





Con il traguardo della promozione in Serie A già conquistato, ora la Lazio Women ha un altro obiettivo: rimontare il Pomigliano e concludere il campionato al primo posto. Vanno recuperati 2 punti, le inseguitrici non possono più impensierire (+8 sul Tavagnacco). Il secondo posto, valido per la A, è stato centrato matematicamente domenica scorsa dopo il derby vinto contro la Roma Calcio Femminile. Carolina Morace, imbattuta da quando è tornata sulla panchina delle biancocelesti, non si accontenta e prova a chiudere in bellezza. Oggi alle 14:00 è in programma la trasferta contro il Vicenza. Si cerca il bis nel confronto diretto e la settima vittoria di fila, con la prima che era arrivata il 28 marzo proprio in casa del Pomigliano, la gara della svolta e della consapevolezza. Mancano 180 minuti al termine della stagione, la Lazio vuole tenere il piede schiacciato sull’acceleratore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

