CdS | Leiva spietato: "Non abbiamo un piano B"





La Lazio è crollata dopo un’ora mostrando il suo lato debole, troppe volte mascherato dalla tattica di Inzaghi. I biancocelesti, quando prendono gol invece di segnarlo, si scollano e faticano a risalire la corrente. Lucas Leiva, in campo per 90 minuti, ci ha messo la faccia subito dopo il derby, mostrando tutta la sua delusione: “Brucia tanto perdere un derby, non è mai bello. Nel primo tempo abbiamo tenuto la partita sotto controllo ma nessuna squadra può concedere quel gol, figuriamoci in un derby. È arrivato un momento nella partita in cui dovevamo aprirci di più e abbiamo concesso il contropiede che ha portato al raddoppio. Dobbiamo imparare a giocara contro squadre che ci aspettano. Di solito siamo fortissimi per vie centrali, con le mezz’ali e gli attaccanti nelle ripartenze. Quando ci chiudono così andrebbe trovato un modo diverso per trovare occasioni. Dispiace per i tifosi”. Il brasiliano ha espresso poi dubbi relativi al futuro, interrogandosi sul rinnovo di Inzaghi: “Ora dobbiamo finire bene questo campionato e poi vedremo che succederà, se il mister rimane, chi rimane o andrà via”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

